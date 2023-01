Thomas Pieters verdedigt titel in Abu Dhabi: "Mijn gezicht staat op elk gebouw"

Zijn zege vorig jaar was de start van zijn meest succesvolle seizoen. Pieters eindigde als 10e op de ranking en dat had nog beter kunnen zijn. Want door de komst van zijn tweede dochter speelde hij geen toernooi meer sinds begin oktober.



Dat voelde hij vorige week tijdens de Hero Cup, een duel tussen spelers van Continentaal Europa en Groot-Brittannië en Ierland. Pieters deed met 1,5 punt zijn duit in het zakje voor de zege.

"Maar ik voelde dat ik nog wat roestig was.Ik was nog niet klaar. Eigenlijk had ik wat meer moeten trainen, maar dat is niet makkelijk met een klein kindje. Nu voel ik me wel klaar."





De Hero Cup was eigenlijk een repetitie voor de Ryder Cup later dit jaar. "Het was een heerlijke week, je voelde dat iedereen binnen het team naar elkaar toegroeide. Wat het doel is dit jaar? Is dat een retorische vraag? In het jaar van de Ryder Cup is dat natuurlijk de Ryder Cup. We moeten presteren en zorgen dat we klaar zijn voor september."