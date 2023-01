Spelers Anderlecht zweven tussen hoop en vrees: "Het moet veel beter of het komt niet goed"

Steeds donkerdere wolken pakken zich samen boven het Lotto Park. Door het verlies tegen Zulte Waregem houdt Anderlecht nog maar een marge van vijf punten over op een degradatieplaats.

Door de nederlaag zit er komend weekend plots ook bijzonder veel druk op de ketel tegen Seraing. "Maar dat is altijd het geval", relativeerde de coach. "We moeten gewoon de fouten uit ons spel krijgen, anders win je niet."

"Ik ben beschaamd om deze match op eigen veld te verliezen", ging Riemer verder. "Ik dácht dat we stappen vooruit hadden gezet, maar vandaag zetten we er weer twee achteruit."

"Die hebben ons dood gedaan", klonk het. "Na de 0-1 maakten we nochtans een goeie comeback. Eigenlijk moesten we met meer voorstaan bij de rust, maar dan geven we weer twee goals weg."

Als we er straks drie wedstrijden op rij winnen, spreekt iedereen anders.

De enige bij Anderlecht die toch een béétje kon lachen? Benito Raman. De spits greep zijn kans met beide handen door twee keer te scoren.

"Al is het natuurlijk veel erger dat we verliezen", counterde de spits, die wel nog optimistisch was.

"Er zijn nog dertien wedstrijden en 39 punten te verdienen. Als we er straks drie op rij winnen, spreekt iedereen anders. Ik ben overtuigd dat we snel punten gaan pakken als we zo blijven verderspelen."

"Het verschil met play-off 2 is overigens maar 6 punten... Zoveel verschil is er dus niet. We gaan er alles aan doen om ons te herpakken."