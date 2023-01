Anderlecht zakt nog dieper in crisis na pijnlijke nederlaag tegen Zulte Waregem

Anderlecht speelde beter dan in Brugge, maar schoot zichzelf in de voet.

tweede helft, minuut 96. einde: 2-3. Het gaat van kwaad naar erger voor Anderlecht. Voor de 11e keer verliest het paars-witte instituut een competitiewedstrijd dit seizoen. In de eerste helft had Raman in 2 dolle minuten een scheve situatie rechtgezet, na de rust veroverde Zulte Waregem toch de 3 punten. Eerst werkte invaller Ndour een hoge bal binnen, daarna leed Anderlecht weer knullige balverlies. Fadera strafte de misser van Murillo ijskoud af. In de slotfase onderscheidde Bossut zich nog op enkele pogingen van Anderlecht. Opmerkelijk, Zulte Waregem had ook de heenmatch met 3-2 gewonnen. .