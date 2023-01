Sammy Bossut (37) na sterke match tegen Anderlecht: "Ik voel me nog jong"

"Sammy Bossut keepte als een jong veulen", merkte onze commentator Peter Vandenbempt op.



"Ik voel me nog redelijk jong", lacht de 37-jarige doelman en matchwinnaar.

"Het is fantastisch dat we hier de 3 punten pakken", gaat hij voort. "Verdiend, want we werken er al heel lang voor."



Na het vroege openingsdoelpunt van Gano moest Bossut zich twee keer omdraaien in twee dolle minuten.



"We speelden wat nonchalant na de 0-1", vindt de keeper. "Tijdens de rust kwamen we tot de conclusie dat we niet onder moesten door voor Anderlecht. We gingen er alles aan doen om de driepunter te pakken."