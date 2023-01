Australische Grace Brown slaat dubbelslag in slotetappe van Tour Down Under

De slotrit werd zoals verwacht beslist op de Corkscrew-klim in de Adelaide Hills, op zo'n 11 km van de streep. Het team van drievoudig TDU-laureate Amanda Spratt legde er stevig de pees op op die beklimming.

Dat tempo bleek al snel te hoog voor leider Alex Manly, zeker toen Spratt zelf er een ferme snok aan gaaf. Alleen haar landgenote Grace Brown had de benen om de 35-jarige Spratt min of meer te volgen.

Brown toonde in de finale waarom ze vorig jaar 2e werd op het WK tijdrijden. De Australische perste er nog een ferme tijdrit uit en reed zo het kloofje met Spratt schijnbaar moeiteloos dicht.

In de sprint zette de renster van FDJ de kers op de taart: ritwinst én eindzege en dus geen 4e Tour Down Under op het palmares van Spratt.

"Ik ben heel gelukkig. Mijn ploeg heeft vandaag geweldig werk verricht", sprak Brown na de race.

"Ik wist dat Amanda Spratt heel sterk zou zijn op de Corkscrew, maar ik kon haar in het vizier houden en ik wist dat ik haar nog zou kunnen bijhalen in de afdaling. Daarvoor had ik zelfs speciaal een groter tandwiel laten plaatsen vanochtend. Dat is een goeie beslissing gebleken."