Vete tussen Sweeck en Vanthourenhout bereikt nieuw kookpunt na duw en pirouette: "Sukkelaar!"

Nieuw hoofdstuk in de vete tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Daags na de clash op het BK botsten de twee opnieuw met elkaar in Otegem. Alwéér was er een incident aan de materiaalpost, waarna een zegezekere Sweeck zijn concurrent nog wat provoceerde. "Sukkelaar", snauwde Vanthourenhout hem toe.