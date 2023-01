Dé fase van het BK onderzocht: wat liep er mis in de materiaalpost? En wie heeft gelijk?

Sinds dit seizoen is er namelijk een nieuwe regel ingevoerd in het veldrijden. De mecaniens van elke renner krijgen een precieze plaats in de wisselzone toegewezen. De voorbije crossen stak dat nummer in de enveloppe met het rugnummer.

"Michael stond eerst achteraan, in de tweede ronde plots vooraan", zag ook Sweeck. "Normaal kies je voor de start een box om in te staan."

Daar dacht Laurens Sweeck na afloop van het BK duidelijk anders over. De nummer twee hekelde dat de mecanicien van Vanthourenhout hem hinderde bij zijn fietswissels. Nochtans stond de persoon in kwestie daar in eerste instantie niét.

Michael Vanthourenhout wisselde in de eerste ronde helemaal achteraan in de post

Een nieuw reglement, een nieuw incident

Alleen is dat voor het WK niét op die manier gebeurd.

Eddy Lissens, voorzitter vande commissie veldrijden bij de wielerbond, geeft meer uitleg. "Er is een reglement, dat online is verschenen op onze website en is verstuurd naar alle ploegen, met de indeling van de boxen", klinkt het.

"Bij hun inschrijving, stond er geen nummer op die enveloppen. Dat is een beetje ongelukkig, maar goed. De ploegen gaan ook zelf in de fout, want zij moeten de renners op de hoogte brengen welke box hen werd toegewezen."



Laurens Sweeck stond in box 1, Michael Vanthourenhout in box 4. "Volgens ons was dat duidelijk", oordeelt Lissens.



Voor het kamp-Vanthourenhout dus niet. Zij stonden eerst rond box 20, nadien pas op hun toegewezen plaats. En net daar gebeurde het incident dus. In het hoofd van Sweeck stond zijn concurrent dus op een foute plaats, de openingsronde in gedachte.

Mocht Vanthourenhout dan zomaar wisselen?

"Volgens de UCI moet iedereen in zijn box blijven staan", aldus Lissens. "Het is de taak van de aanwezige commissaris om dat te controleren tijdens de wedstrijd, maar je weet ook hoeveel mensen daar staan in een cross, dat is chaos en heel moeilijk om te controleren."