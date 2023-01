Sweeck neemt revanche in Otegem, akkefietje in materiaalpost nekt vermoeide Vanthourenhout

Laurens Sweeck heeft de teleurstelling en commotie van gisteren doorgespoeld met vlotte winst in Otegem, traditioneel het herexamen van het BK. Was het karma, maar een akkefietje in de materiaalpost zette Sweeck op weg naar zijn eerste zege in meer dan 2 maanden. Ploegmaat Joran Wyseure was tweede, Gerben Kuypers derde. Michael Vanthourenhout had het BK en de festiviteiten nog in de benen en was negende.