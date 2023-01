Spurs-fan geeft Arsenal-doelman een trap na laatste fluitsignaal: "Domheid van de hoogste orde"

Het begon allemaal seconden voor het laatste fluitsignaal. Doelman Aaron Ramsdale had de bal in zijn handen met Tottenham-spits Richarlison in zijn buurt.

De Braziliaan met een kort lontje kwam zijn tegenstander lastig vallen, maar de speler van Arsenal lachte dat smakelijk weg. En toen gingen de poppen aan het dansen.

Ramsdale trapte het leer weg, de scheids floot af... Maar Richarlison was nog niet afgekoeld. Hij ging bruusk verhaal halen bij de keeper, die richting de boarding werd geduwd.

Voor een "fan" van de Spurs het signaal om een dwaze stoot uit te halen. Hij sprong richting het veld en trapte Ramsdale in zijn rug. Daarna glipte hij weg als een gladde aal.

"Een levenslang stadionverbod is onafwendbaar", is de tendens op Twitter. "Het was dwaasheid van de hoogste orde."