Stoffel Vandoorne maakt vanaf dit weekend jacht op nieuwe wereldtitel Formule E: "Veel ambitie"

"Bij DS Penske ben ik terechtgekomen in een team dat zijn strepen al verdiend heeft. Samen met de ervaring die ik de voorbije jaren opgedaan heb, denk ik dat we veel voor elkaar kunnen betekenen."

Stoffel Vandoorne kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen in een Mercedes, maar heeft in de winter de overstap gemaakt naar DS Penske. Daar vormt hij een tandem met tweevoudig wereldkampioen Formule E Jean-Eric Vergne.

Vandoorne mikt hoog bij zijn nieuwe team. "We hebben veel ambitie. Ons doel is om mee te strijden voor overwinningen en de wereldtitel. Ik hoop dat we die doelen kunnen waarmaken", klinkt het.

Het koppel Vandoorne-Vergne telt samen 3 wereldtitels. "Samen hebben we al veel gewonnen", beaamt de Belg. "Ik ken Jean-Eric al lang, maar het is de 1e keer dat we samenwerken. Dat gaat voorlopig heel goed. Met onze ervaring kunnen we het team vooruit stuwen."

"Ik hoop dat we onder elkaar kunnen uitvechten wie de wereldkampioen wordt. Dat zou een luxeprobleem zijn voor het team. We blijven hard werken en dan zullen we wel zien."