"WK hockey is examen voor ervaren Red Lions én voor de nieuwe bondscoach"

Vier jaar geleden op het vorige WK, ook in Bubaneshwar in India, transformeerden de Red Lions naar echte winnaars. De wereldtitel in 2018 was de start van een straffe reeks met winst op WK 2018, EK 2019 en de Olympische Spelen in Tokio. De Belgische hockeymannen proberen hun titel in datzelfde Bubaneshwar te verdedigen. "Dat zal natuurlijk een déjà vu geven aan de mannen, want ze waren er (bijna) allemaal toen ook bij. Het enige verschil is dat ze 4 jaar ouder zijn en er een andere bondscoach is", zegt Eddy Demarez. Net bij die twee verschillen kan het schoentje de komende weken knellen. "België is de ploeg met de meeste dertigers in de kern: 11 op 18. Dat is gigantisch veel. Je kunt zeggen dat de Red Lions ervaren zijn, maar je kunt ook zeggen dat ze oud zijn." Toch denkt onze hockeyman dat het eerder dat eerste is. "Omdat ze zo goed begeleid worden en ook die dertigers fysiek nog progressie boeken, zie ik fysiek geen probleem. Ze zijn nog allemaal topfit, want anders gaan ze niet mee."

Het WK is eigenlijk een examen voor die dertigers. Wie is er nog goed genoeg om de Spelen ook nog te halen?

John-John Dohmen, met 35 jaar en 436 interlands op de teller de meest ervaren Red Lion, is er al sinds mensenheugnis bij. "Dat betekent dat hij beter is dan gasten die 5 of 10 jaar jonger zijn, want goeie middenvelders zijn er genoeg."

Van een nieuwe cyclus of generatie na de gewonnen Olympische Spelen in Tokio is geen sprake. Enkel Thomas Briels stopte op dat hoogtepunt. "Voor die ervaren spelers zijn de Olympische Spelen in Parijs mentaal het einddoel", denkt Demarez.

Daarom is het WK in India belangrijk. "Het is de eerste grote graadmeter, anderhalf jaar voor Parijs 2024. Het WK is eigenlijk een examen voor die dertigers. Wie is er nog goed genoeg om de Spelen ook nog te halen? Ze moeten bewijzen dat ze nog top zijn."

"Voor de bondscoach is het nog meer een test"

Dan is er nog de tweede wijziging: het WK is het eerste grote toernooi voor de Red Lions met Michel van den Heuvel als hoofdcoach. "Nog meer dan voor de spelers is het voor de bondscoach een test", vindt Demarez, die binnenkort afreist naar India voor het WK. De successen behaalde België met Shane McLeod aan het roer, die heeft nu een rol meer in de schaduw. "McLeod heeft een enorme band met die groep, hij heeft de groep eigenlijk mentaal naar de top gebracht. Ik weet nog niet of Van den Heuvel ook dat extraatje kan brengen." "Want in spannende matchen - en die komen er sowieso op een WK - kan het mentale het verschil maken. Dan hangt het niet enkel van kwaliteit af, maar ook van mentale sterkte en dat heeft McLeod toegevoegd aan die groep spelers. Van den Heuvel moet bewijzen dat hij een even goeie people manager is."

Ze kunnen van elkaar verdragen dat ze terecht terechtgewezen worden. Dat zorgt niet voor wrevel en dat is in het verleden wel anders geweest.

Die mentale sterkte zie je ook terug in de groepsgeest van de Red Lions, misschien wel de strafste sportkleedkamer van België. "Het zijn allemaal slimme gasten, die open en bloot alles kunnen zeggen tegen elkaar." "Ze kunnen van elkaar verdragen dat ze terechtgewezen worden. Een dag later kan het net omgekeerd zijn, maar dan wordt dat ook gezegd en aanvaard. Dat zorgt niet voor wrevel en dat is in het verleden wel anders geweest."

Dankzij de status van titelverdediger en olympisch kampioen is België de te kloppen ploeg op het WK. "We zijn misschien net een beetje meer favoriet dan landen als Australië, Nederland en Duitsland. Uitgesproken favoriet is België niet. En met India voor eigen volk weet je ook nooit." Met een tweede wereldtitel zouden de Red Lions nog meer de stempel van Gouden Generatie krijgen. "Dan komen ze echt bij de grote jongens. Met 2 titels evenaren de Red Lions Duitsland. Enkel Nederland en Australië met 3 en Pakistan met 4 wereldtitels deden dan beter."