Tom Boon (Leopold) dient Watducks eerste nederlaag toe in inhaalmatch

De Waterloo Ducks zijn hun ongeslagen status kwijt in de Hockey League. In een inhaalmatch tegen Leopold ging de nummer 2 uit de stand onderuit met 2-3-cijfers.

2 weken geleden kwamen Waterloo Ducks en Leopold in actie in de eerste ronde van de Euro Hockey League (EHL) in Londen, waardoor hun wedstrijd van de 5e speeldag naar vandaag verhuisde.



Leopold had nog meer één zege op de teller staan, maar was vanavond het efficiëntst. Dankzij een goal van onder meer Tom Boon mocht het een feestje vieren op het veld van de Watducks.



Door de nederlaag van de Watducks staat Herakles nu alleen bovenaan met 18 punten. De ploeg van Jean Willems blijft tweede (15 punten), twee punten voor Gantoise en Braxgata.