Met Sofie Gierts zwaait de enige Belgische vrouwelijke hockeycoach (tijdelijk?) af: "Wil me laten inspireren op andere vlakken"

vr 14 maart 2025 19:02

Het mannenteam van hockeyclub Ukkel gaat op zoek naar een nieuwe coach nu Sofie Gierts (45) het na 4 seizoenen voor bekeken zal houden. Gierts, een van de beste hockeyspeelsters in de Belgische geschiedenis, wil als professionele duizendpoot even "afkoppelen", zoals ze zelf uitlegt. "De Red Panthers? Er was een vacature, maar de bond heeft me niet gebeld."

Wie het curriculum van Sofie Gierts wil samenvatten, krijgt sowieso te kampen met een gebrek aan plaats of ruimte. Gierts, voormalig Red Panther, is - om het met een understatement te zeggen - een bezige bij. Gierts werkt voor een communicatieagentschap, begeleidt coaches bij de Internationale Hockeyfederatie, heeft een vrouwenvoetbalcub in Antwerpen mee opgericht en zetelt ook nog in het bestuur van Voetbal Vlaanderen. Maar haar ambtstermijn bij de mannen van hockeyclub Ukkel beëindigt ze na 4 jaar. "Ik zit al meer dan 20 jaar in het ritme van competitiesport", licht de professionele duizendpoot haar beslissing toe. "Dat betekent dat alles ervoor moet wijken en ik heb er nu nood aan om mezelf eens af te koppelen en me te laten inspireren op andere vlakken. Misschien om daarna een nog betere coach te worden." Aan de prestaties van eersteklasser Ukkel ligt het niet. "Het gaat supergoed. Het is leuk om te doen. We hebben ook een team met veel talent." "Er zit veel muziek in deze gasten, maar ook voor hen is het misschien goed om een andere stem te horen en om andere inzichten te krijgen. Zo kunnen ook zij zich laten inspireren."

Ik heb er nu nood aan om mezelf eens af te koppelen en me te laten inspireren op andere vlakken. Misschien om daarna een nog betere coach te worden. Sofie Gierts

Zoals Gierts zelf al zei: een terugkeer sluit ze niet uit. Dat kan zelfs op een hoger niveau. "Ik weet het zelf niet", geeft ze aan. "Maar het coachingvak is heel interessant." "Ik heb ook altijd eens in het buitenland willen coachen. Wie weet komt dat er ooit van." "Al heb ik ook 2 kinderen van wie ik de wedstrijden op zondag wil kunnen bekijken. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar eens afschakelen biedt altijd nieuwe opportuniteiten."

Sofie Gierts als coach van Ukkel.

Antwerp Diamonds

We mogen gerust zeggen dat Gierts een pioniersrol heeft vertolkt tijdens en na haar carrière als speelster. Zo was ze bij Ukkel de eerste (en enige) vrouwelijke coach in het Belgische hockey. "Ik ben ervan overtuigd dat een inclusievere coachingstaf altijd beter functioneert. Mijn beslissing is een persoonlijk verhaal, maar voor de visibiliteit hoop ik dat er snel nog vrouwen volgen. Ik moedig alle vrouwen aan om het te doen als ze de kans krijgen." Zo zet Gierts haar schouders onder Antwerp Diamonds, een project dat het vrouwenvoetbal in Antwerpen op de kaart moet zetten. "Antwerpen is de enige stad waar geen vrouwenploeg op het hoogste niveau voetbalt. De club krijgt vorm, maar nu moet er nog meer visibiliteit komen."

Sofie Gierts in actie bij de Red Panthers.

Coach van de Red Panthers