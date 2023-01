Heuglijk nieuws uit de tenniswereld: Naomi Osaka is in verwachting

Vorige zondag liet de organisatie van de Australian Open weten dat Naomi Osaka (25) dit jaar niet op de blauwe terreinen in Melbourne zal verschijnen.

Nu weten we ook waarom de tennisster past voor het grandslamtoernooi. De tweevoudige winnares van de Australian Open is in blijde verwachting van haar eerste kindje.

"Ik kan niet wachten om weer op het terrein te staan, maar hier is een kleine update voor 2023", schrijft ze onder een foto van een echografie op de sociale media.

Stoppen met tennissen, is Osaka niet van plan. "Een ding waar ik naar uitkijk, is dat mijn kind een van mijn wedstrijden kan bekijken en zeggen: "Dat is mijn mama.""

In 2024 wil Osaka - voormalig nummer 1 van de wereld - de draad weer oppikken. Om net als Kim Clijsters nog grandslamtoernooien te winnen? Zij boekte nog mooie succesen als mama.