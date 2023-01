Tweevoudig winnares Naomi Osaka past voor de Australian Open

De voorbije dagen rezen al vraagtekens rond Osaka's deelname aan de Australian Open, omdat de 25-jarige Japanse niet meedeed aan de opwarmingstoernooien in Australië.

De organisatie van de Australian Open zocht contact met Osaka, maar kon haar - volgens bepaalde nieuwsmedia - lange tijd niet bereiken.

Nu is er wel nieuws. "Naomi Osaka heeft afgezegd voor de Australian Open. We zullen haar missen", laat de organisatie weten.

Een opdoffer voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar, want Osaka mocht in 2019 en 2021 nog met de hoofdtrofee zwaaien in Melbourne.

Osaka's afwezigheid op de Australian Open zorgt ook voor twijfels over haar toekomst.



De voormalige nummer 1 van de wereld heeft de voorbije 4 maanden geen match meer gespeeld. Ze heeft ook al meermaals te kennen gegeven dat ze last heeft van mentale problemen.