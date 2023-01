Venus Williams mist haar 22e Australian Open door blessure, ook zorgen om Iga Swiatek

Williams kwam de afgelopen jaren vooral door blessures amper in actie en zakte weg uit de top 1.000 van de WTA-ranking. De Amerikaanse deed in 2022 slechts aan 4 enkeltoernooien mee, waaronder de US Open. Ze werd toen in de eerste ronde uitgeschakeld door Alison Van Uytvanck.

3 weken weken geleden maakte de Australian Open Venus Williams nog gelukkig met een wildcard. Nu levert ze dat cadeautje met pijn in het hart weer in.

Vraagteken achter de naam van Swiatek

De komende dagen komt er misschien nog meer slecht nieuws binnengedruppeld voor de Australian Open, want de Poolse Iga Swiatek heeft last van haar rechterschouder.

Swiatek is de nummer 1 van de wereld en past komende week voor het toernooi in Adelaide.

Gisteren was Swiatek nog in tranen nadat ze in de United Cup, een gemengde landencompetitie, zwaar verloren had tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-3). Het werd 2 keer 6-2.



Waren dat ook al tranen om het missen van de Australian Open? Haar medisch team probeert er in elk geval alles aan te doen om haar op te lappen.