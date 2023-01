Formule E zit in een nieuw jasje met Stoffel Vandoorne als titelverdediger

Vandaag staat de eerste race in het nieuwe Formule E-seizoen op het menu. En nieuw is het juiste woord, want veel in Formule E zit in een nieuw jasje. Ook voor titelverdediger Stoffel Vandoorne verandert er heel wat.

Vandoorne in zwart en goud en niet meer in zilver

Mercedes trok na de wereldtitel van Stoffel Vandoorne en de wereldtitel bij de teams de stekker uit het team. Zoek dit jaar dus niet meer naar de vertrouwde zilverpijl van onze landgenoot. Vandoorne verdedigt zijn titel voor een nieuw team - DS Penske - en racet in het goud en zwart met nummer 1. Hij rijdt er aan de zijde van de tweevoudige kampioen Jean-Eric Vergne. De testdagen in Valencia waren alvast veelbelovend: Vandoorne en Vergne draaiden daar mee aan de top.

Vandoorne was vorig jaar "Mister Consistency": hij won maar één race, maar eindigde slechts 1 keer buiten de punten en slechts 3 van de 16 races buiten de top 5. Van regelmaat gesproken. Afwachten of dat dit jaar ook lukt, want er is veel nieuw in Formule E.

Tijd voor de volgende generatie auto's: Gen3

Want net zoals in de Formule 1 vorig jaar moesten de teams een heel nieuwe auto bouwen voor dit jaar. De "Gen3"-auto’s zijn de snelste, krachtigste en meest efficiënte elektrische raceauto’s.

De nieuwe generatie auto’s haalt hogere topsnelheden, trekt sneller op en maar liefst 40 procent van de gebruikte energie tijdens een race kan dankzij de remmen opnieuw gebruikt worden.

Met nieuwe reglementen en nieuwe auto’s komen ongetwijfeld ook kinderziektes. Wie regelmatig kan zijn, zal zijn slag slaan.

Ronden, geen fanboost meer en (nog) geen pitstop

Tot vorig seizoen duurde een race 45 minuten + 1 ronde, vanaf dit jaar moeten er ook x-aantal ronden worden gereden . Bij de tussenkomst van de safety car komen er extra ronden bij.

. Bij de tussenkomst van de safety car komen er extra ronden bij. Het was een voorwerp van controverse, maar na 8 seizoenen is de Fanboost niet meer . Via social media konden 5 rijders een korte energieboost krijgen. Volgens velen was het systeem oneerlijk en het is nu afgevoerd.

. Via social media konden 5 rijders een korte energieboost krijgen. Volgens velen was het systeem oneerlijk en het is nu afgevoerd. De attack mode blijft wel behouden, maar wordt ongeveer gehalveerd. Rijders moeten daarbij over een bepaalde zone op het circuit die niet op de ideale racelijn ligt, rijden om een energieboost van enkele minuten te krijgen. De teams zullen moeten kiezen tussen 2 keer 2 minuten, of 1 keer 1 minuut en 1 keer 3 minuten.

maar wordt ongeveer gehalveerd. Rijders moeten daarbij over een bepaalde zone op het circuit die niet op de ideale racelijn ligt, rijden om een energieboost van enkele minuten te krijgen. De teams zullen moeten kiezen tussen 2 keer 2 minuten, of 1 keer 1 minuut en 1 keer 3 minuten. Later op het seizoen wordt ook geëxperimenteerd met attack charge. Dan zouden rijders een pitstop van 30 seconden moeten doen om 2 keer een energieboost op te wekken. De technologie staat nog niet helemaal op punt. Met nieuwe auto's en nieuwe regels wordt het zoeken en tasten in de eerste races. "Na enkele races zal iedereen meer ervaring hebben met het nieuwe format", denkt Vandoorne. "Dat is ook een beetje de charme van Formule E, dat je begint aan het seizoen zonder dat je exact weet hoe het zal lopen."



Het is een beetje de charme van Formule E, dat je begint aan het seizoen zonder dat je exact weet hoe het zal lopen. Stoffel Vandoorne

Twee iconische nieuwkomers: McLaren en Maserati

Het verlies van Mercedes wordt goedgemaakt door de komst van twee grote namen uit de autosport: McLaren en Maserati. McLaren, dat eigenlijk het Mercedes-team overnam, is nu actief in zowel Formule 1, IndyCar én Formule E.

"Het was een buitenkans voor ons om een team dat 2 keer wereldkampioen is geweest over te nemen. Zo maken we een vliegende start", vertelde McLaren-CEO Zak Brown over de strategie.

Met Maserati komt er nog een keurmerk naar de Formule E, Juan Manuel Fangio werd nog wereldkampioen F1 voor de Italiaanse autobouwer. "We hebben een lange historie in races en nu maken we onze drietand klaar voor de toekomst."

Vier nieuwe circuits op de kalender

Er staan ook nieuwe "gezichten" op de kalender met 16 races. Vier nieuwe circuits doen hun intrede in de Formule E. Marrakesh, New York en Seoel verdwijnen van de kalender, in de plaats komen Hyderabad, Kaapstad, Sao Paulo en Portland.

De puntentelling blijft bij het oude systeem. Net zoals in de Formule 1 krijgt de top 10 punten: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 en 1. Net als de voorbije jaren levert de poleposition ook 3 punten op en de rijder in de top 10 met de snelste ronde achter zijn naam krijgt ook een extra punt.