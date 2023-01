Een klasbak in doel, een beer op de cirkel, een marketeer op de hoek: maak kennis met de Red Wolves

doelmannen

Kan uitpakken met sterke percentages. Stopt gemiddeld 11 ballen (of 1 op 3) per wedstrijd. Ook een kei op strafworpen.

De grootste speler in de selectie. Gaat op het WK in de leer bij Jef Lettens. Kreeg de voorkeur op ervaren (reserve)keepers.

linkerhoekspelers

linksbacks

Speelt na een periode in Frankrijk weer in België: voor kampioen Wezet.

spelverdelers

Een intelligente en natuurlijke leider. Heeft een belangrijke rol gespeeld in de kwalificatie. Ziet het WK als een bekroning voor het geleverde werk in moeilijke omstandigheden.

cirkelspelers

Is op aanraden van de bondscoach naar Frankrijk getrokken. Speelt er in de hoogste afdeling. Zijn broer voetbalt op provinciaal niveau.

rechtsbacks

Een van de Duitstalige spelers in de selectie. Groeit op jonge leeftijd uit tot een vaste waarde in de hoogste afdeling van Frankrijk. Goeie vriend van Nick Braun.

Raphael Kötters in actie in de WK-voorronde tegen Slovakije.

Heeft met 5 doelpunten in België - Slovakije (31-26) mee de kwalificatie afgedwongen. Ruilde Merksem voor de Nederlandse topper Bevo. Scoort aan de lopende band in de BENE-League. Studeert Technische Natuurkunde in Eindhoven.

rechterhoekspelers

Pierre Brixhe

24 jaar

1,80 meter

club: Wezet

Een handige speler. Maakte vorig seizoen zijn debuut in de nationale ploeg. Zit in de match of zit er niet in.