Vooruitblik WK handbal: België met een wereldkeeper, favoriet Denemarken met een wereldspeler

Het doel van de Belgen? Minstens 1 keer winnen

Vrijdag spelen de Belgen hun allereerste match op het WK. De tegenstander in Malmö heet Denemarken, een grootmacht in het handbal.

De Denen verdedigen hun titel. Op de Olympische Spelen van Rio pakten ze goud, in Tokio zilver.

"We moeten het terrein opstappen met de juiste instelling", adviseert onze cocommentator en technisch directeur Michel Kranzen. "Een wedstrijd begint altijd met 0-0."

"Op het WK voetbal heeft Saudi-Arabië de latere wereldkampioen Argentinië geklopt. Waarom zouden wij dat niet kunnen?"

"On-Belgisch misschien, maar je moet geloven in je kansen", vindt de TD. "Of dat nu tegen de wereldkampioen is of tegen een andere ploeg."

"De kans dat we die wedstrijd winnen, is klein", weet Kranzen ook. "Daarom focussen we op de matchen tegen Tunesië en Bahrein."

"Opgelet, ook zij laten goed handbal zien. We moeten nederig zijn, maar we beginnen die wedstrijden wel met het doel om ze te winnen. Onze ambitie is om de eerste ronde door te komen."

Voordeel voor de Belgen: één wedstrijd winnen, kan al volstaan voor een plaats in de volgende ronde. De top 3 in elke poule stoot door.