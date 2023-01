Waar en wanneer kan je naar Red Wolves kijken op WK handbal?

België werkt zijn groepsfase in Malmö, in Zweden af. Zweden en Polen organiseren het WK.



De openingsmatch van de Belgen tegen wereldkampioen Denemarken is vrijdag om 20.30 uur. Die kunt u bekijken op het kanaal van Ketnet, in onze app en op de Sporza-website.



Om 20.25 uur beginnen commentator Dirk Gerlo en cocommentator Michel Kranzen, de technisch directeur van de handbalbond, eraan.



Voor de andere groepsmatchen, zondag tegen Tunesië en dinsdag tegen Bahrein, moet u om 17.55 uur op Canvas afstemmen.



Ook op Radio 1 kunt u de Wolves volgen met commentaar van Geert Heremans.