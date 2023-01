Loena Hendrickx ambitieus voor EK kunstschaatsen: "Ik ga vol voor de gouden medaille"

Twee weken voor het EK kunstschaatsen in Finland gingen we op bezoek op de training van Loena Hendrickx in Deurne. "De puntjes moeten nog op de i gezet worden, maar de trainingen verlopen alvast vlot", klonk het hoopvol bij de Belgische medaillekandidate.



"De sport maakt me op dit moment zeer gelukkig. Goud op het EK is dan ook resoluut mijn doel. Ik geloof dat het met nog twee goede voorbereidingsweken haalbaar is. Ik besef - zonder al te veel druk op mezelf te leggen - dat de weg openligt."



Tijdens haar training klopte de Belgische kunstschaatsster enkele keren op haar been, maar geen reden om te panikeren. "Zo'n training is enorm belastend voor mijn landingsbeen, dan gooi ik die spieren liever een keer te veel los", stelde ze gerust.