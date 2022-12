De 15 van 2022: Loena Hendrickx schittert op Olympische Spelen en WK

2022 was weer een sportjaar om duimen en vingers bij af te likken. Tot en met oudjaar blikken we terug op de strafste Belgische prestaties. Vandaag op 9: Loena Hendrickx (23) schaatst pure kunst bij elkaar op de Olympische Spelen en het WK.

2022 was in het kunstschaatsen een jaar vol intriges, dopingverhalen en politieke spelletjes. Tussen dat alles schitterde een Belgisch lichtpuntje. Loena Hendrickx stond altijd al bekend als een supertalent. Maar slepende blessures remden haar progressie af. Een letsel aan de rug, een stressfractuur, enkelproblemen: zowat alle plagen passeerden de revue. Jaar na jaar werd de Kempense weer een stukje sterker, om vorig jaar volledig open te bloeien. Met een 5e plek op het WK en begin dit jaar nog een 4e stek op het EK flirtte Hendrickx al met de wereldtop.

Eind 2021 maakte Loena Hendrickx definitief aansluiting met de wereldtop.

De houdgreep van een Russisch tienermeisje

Zelfzekerder dan ooit ging Hendrickx richting Olympische Winterspelen in Tokio. "Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld voor een wedstrijd. Het mag nu echt gaan beginnen," zo blonk ze overduidelijk in haar vel. En dat tussen alle commotie in het kunstschaatsen door. Want Peking 2022 zal voor eeuwig gelinkt worden aan Kamila Valijeva, het Russiche tienermeisje en tevens topfavoriete dat net voor de Winterspelen een positieve dopingtest afleverde, maar toch mocht aantreden. Het begin van een soap die de kunstschaatswereld nog maandenlang in een houdgreep zou houden.

Het was helemaal niet slecht, maar ik had gewoon beter verwacht. Loena Hendrickx

Desondanks popelde Loena Hendrickx om te beginnen. En dat doe je in het kunstschaatsen met de korte kür, tevens de specialiteit van onze landgenote. Maar net in haar sterkste nummer bleef ze niet helemaal foutloos. Ze moest na een aarzelend begin ook nog een handje op het ijs leggen en was zichtbaar ontgoocheld.

"Het was helemaal niet slecht, maar ik had gewoon beter verwacht", klonk ze achteraf nog teleurgesteld.

Voorlopig resultaat: 7e plek, ruim achter... wie anders dan Kamila Valijeva.

"Vechten, vechten, vechten"

Na het nodige mentale oplapwerk klonk Hendrickx al snel weer strijdvaardig voor de volgende opdracht. "Ik wil bewijzen dat mijn vrije kür foutloos kan zijn, zoals op training. Het wordt vechten, vechten vechten." En vechten deed ze. Hendrickx begon sterk, en maakte amper één foutje in een verder onberispelijke oefening. Een kleine frons bij het verlaten van het ijs toonde toch dat onze landgenote met gemengde gevoels zat.

Maar de vertwijfelde blik maakte niet veel later plaats voor een brede glimlach. "Top 8 is zeker al geslaagd, dat was ook mijn doel", blikte Hendrickx tevreden terug. "Ik ben ontzettend trots op mezelf en ben heel blij met mijn prestatie. Ik was echt doodnerveus, dus ik ben blij dat het goed ging." Over nervositeit gesproken. Met alle ogen van de wereld op haar gericht, begon de 15-jarige Valijeva als leider aan haar vrije kür. In de korte kür had ze nog even alle dopingperikelen van zich af kunnen schudden, maar nu liep het helemaal mis. Ze stapelde de fouten op en viel nog naast het podium. Haar landgenote Anna Sjtsjerbakova kaapte het goud weg.

Een zoveelste droom die uitkomt

“Ik kan nu zeggen dat ik bij de wereldtop hoor”, zo klonk het na de Winterspelen. Zelfverzekerder dan ooit ging Loena Hendrickx de rest van het jaar in. En terecht, want er lagen nieuwe kansen. De kunstschaatswereld was plots volledig door elkaar geschud. Rusland werd in nasleep van de oorlog in Oekraïne door zowat alle sportbonden geweerd. Zo ook in het kunstschaatsen, waar het land steevast een rits aan medailles wegkaapte. Exit Valijeva, Sjtsjerbakova en co.

Ik ben zo trots dat mijn broer mijn coach is. Het is gewoon geweldig om deze droom met hem te delen. Loena Hendrickx