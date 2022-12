Coach en broer Jorik Hendrickx: "Er zat meer in, maar Loena schrijft wel geschiedenis"

Loena Hendrickx verscheen met gemengde gevoelens op het podium in Turijn. Meteen een medaille op de prestigieuze Grand Prix-finale, maar met een score van 122,11 wel ver onder haar record van 143,53 op de vrije kür.

"Er zat misschien zelfs goud in bij een goede vrije kür. Als, als, als... Ik denk toch dat ik tevreden mag zijn", zei ze.



Ook broer en coach Jorik Hendrickx bleef met een dubbel gevoel achter. "Het was eerst en vooral al uniek dat ze zich had geplaatst", zei hij. "Alleen de beste 6 van de wereld kunnen zich plaatsen. Dat was dus al een unieke ervaring."

"Maar er zat veel meer in dan een derde plek. Loena heeft niet haar beste schaatsen laten zien. Ik denk dat ze er zich van bewust is dat er veel meer in zat."