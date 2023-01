Ook Laurens Sweeck sukkelt met zijn rug en schrapt Gullegem

Net als Mathieu van der Poel heeft Laurens Sweeck last van zijn rug. "Ik pas met spijt in het hart voor Gullegem. Ik had er namelijk nog uitzicht op een mooi klassement", zegt de nummer 4 in de Superprestige.

"Maar tezelfdertijd mag ik mijn rug niet nog extra belasten in het vooruitzicht van de cross in Zonhoven, 24 uur later. Daar heb ik een leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen."



"Na doktersconsultatie en in overleg met de ploeg en de organisatie van de Superprestige, heb ik daarom beslist Gullegem aan mij voorbij te laten gaan."



Een verkouden Sweeck schrapte eerder al de crossen van Baal, Loenhout en Herentals. Gisteren ploegde hij naar een 3e plaats in Koksijde, achter Van Aert en Van der Poel.

Zondag is hij weer van de partij in de Kuil van Zonhoven, meteen zijn laatste wedstrijd voor het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Drie jaar geleden won Sweeck het BK in Antwerpen.