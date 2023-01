Sweeck net op tijd fit voor geliefde zandcrossen en kampioenschappen: "Maar hij is nog niet top"

Voordat de Grote Drie hun intrede deden in het veld, was het Laurens Sweeck die het mooie weer maakte. Maar in de kerstperiode liep het minder vlot voor Sweeck. In Gavere werd hij nog 6e, in Zolder 8e en in Diegem 11e. Daarna meldde hij zich ziek. "In Koksijde zal hij er weer bij zijn. Hij heeft nog enkele crossen om zijn topvorm te vinden voor het BK."