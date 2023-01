Paul Herygers na Koksijde: "Als er nog iets bij moet, dan zal de broek van Van Aert barsten"

De kerst- en nieuwjaarsperiode telde tot dusver 7 duels tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van Aert won er 5: na Mol, Zolder, Diegem en Loenhout volgde gisteren Koksijde. "Dat liegt niet", ziet Paul Herygers. "Je kunt er niet onderuit. Er was een paar keer iets in de laatste ronde, maar Koksijde zindert na." "Let wel: in de cross waar het om draait - het WK in Hoogerheide - is er geen zand. Daar hoef je geen rekening mee te houden, maar dit was wel een stevige zege." Sprak de conditie dan in het zand? "Misschien", zegt onze ooggetuige. "Maar ik durf wel te stellen dat kwaaltjes aan het einde van een lange periode naar boven komen." Herygers doelt op de rugklachten bij Van der Poel. "Ik zeg niet dat zijn rug niet opspeelt. Misschien is het de rekening van overdaad, want het is een drukke periode geweest." "En ze waren nooit toe aan bezinning: het was telkens vanaf de eerste minuut kermis, op Herentals na."

"Van Aert kan nog groeien, maar waar eindigt het dan?"

Terwijl Mathieu van der Poel twijfels meenam na zijn kustbezoek, reed Wout van Aert fluitend terug naar de Kempen. "Of dit de allerbeste Van Aert is? Ik moet opletten wat ik zeg", herpakt Paul Herygers zich na een aarzeling. "Maar ik denk dat hij moeilijk nog kan verbeteren." "Ik heb hem al 3 keer wereldkampioen zien worden en dit zijn weer benen om het WK te winnen." "Ja, het is nog een maand (5 februari), maar ik neem aan dat dit voldoende is. Als er nog iets bij moet, dan zal de broek barsten." Hoe rek je deze uitstekende vorm? "Hij kan nog groeien, maar waar eindigt het dan?" "In Hulst hebben we aangehaald: wow, Mathieu van der Poel rijdt nu al zo rond. Toen was het nog 70 dagen tot het WK." "Het is dus nog een lange periode en Van Aert moet die periode overbruggen, maar alles staat op punt."

Mathieu van der Poel zit nu niet in de put. Zoiets kruipt niet tussen zijn oren. Het is een punt om te zeggen: tandje bij. Paul Herygers

Moet en kan zijn Nederlandse rivaal nog iets verzinnen? "Hij moet fris voor de dag komen." "Maar ik staar me ook niet blind op Koksijde en ik zal dus niet zeggen dat hij in de put zit." "Die mannen springen daar van de ene dag op de andere zomaar uit. Ik denk niet dat dit tussen zijn oren kruipt." "Bij een andere renner dan dat tweetal - of drietal met Pidcock - zou ik zeggen dat het een probleem is. Maar voor deze Van der Poel is het een punt om te zeggen: een tandje bij." Over Thomas Pidcock gesproken: hij is er niet bij op het WK. "Dat begrijp ik helemaal, volkomen. Hij heeft al bewezen dat hij op de weg kan meestrijden met de allergrootsten en bij zijn ploeg sollen ze er niet mee. Ze zeggen niet: doe maar je zin."

Over het BK: "Wout van Aert heeft de rest blij gemaakt"

Zaterdag en zondag rijdt Wout van Aert nog in Gullegem en Zonhoven, op 15 januari is hij er niet bij in Lokeren voor het BK. "Ik zet Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout op één lijn. Al schuif ik Vanthourenhout misschien wat naar voren: hij trok de stekker eruit in Herentals en Koksijde. Hij durft." "Het is ook het juiste moment. Ook Sweeck heeft het gedaan. Iserbyt moet het anders doen, maar heeft vertrouwen na Baal." "Ze zijn allemaal gelukkig, neem het van mij aan. Vooral omdat Wout van Aert niet meedoet. Hij heeft hen niet blij gemaakt met een dode mus, wel met een trui." "Ze zijn aan elkaar gewaagd en mogen dagdromen van een Belgische titel, maar ik denk dat Michael er zijn gading vindt."

Wordt de Europese kampioen straks ook Belgisch kampioen?

"Iedereen mag een rustperiode inlassen"

En zo nadert het einde van een ellenlange crossperiode tjokvol klassementsafspraken. Was het menu te copieus? Paul Herygers: "Ik gooi me niet tussen dat gewoel. Het is ieder voor zich. Er hoeft geen ziekte bij te komen. Dat zijn fabeltjes." "Als het te veel is, is het te veel. Dan moet je zeggen dat je het onderschat hebt, dat je gas moet terugnemen." "Die stekker is gewoon gebruikt door Van Aert. Als hij had gezegd dat hij het BK zou rijden, dan zou niemand ziek geweest zijn of thuis gebleven zijn." "In normale omstandigheden wint Van Aert als hij een ketting en lucht in zijn banden heeft." "Maar nu wil iedereen zijn kans grijpen en daar kan ik mee leven. Iedereen mag dus een rustperiode inlassen." "De grote massa is dankzij de Grote Drie naar de cross gelokt, maar we mogen de mannen die sinds september het beste van zichzelf geven, niet verwaarlozen. We moeten veel respect hebben voor Iserbyt en co."