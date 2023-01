Van Aert vliegt weg van Van der Poel en mept iedereen knock-out in Koksijde

Van der Poel met een prik

De Belgische kampioen voelde dat hij niet met het juiste bandentype croste. In de materiaalpost vond hij een exemplaar met Tyfoon-banden, de opvolger van de klassieke Grifo's.

Het wedstrijdverhaal: Van der Poel vuurde al snel een raket af in een van zijn lievelingswedstrijden. Van Aert moest zijn loopvermogen aanspreken om de kloof van enkele seconden te dichten.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel vochten al hun 8e duel uit deze winter. De Belgische kampioen won voor de 5e keer (na zeges in Mol, Zolder, Diegem en Loenhout). Koksijde werd er een om in te lijsten.

Van Aert met de uppercut

Even reed zandspecialist Laurens Sweeck mee met de twee tenoren. Tot Van Aert halfweg de koers opsteeg op de luchtmachtbasis van Koksijde.





Met een verschroeiende fiets- en looppassage in de duinen vloog hij weg van zijn tegenstanders. In een ronde pakte hij 20 seconden op Van der Poel. Een ronde later volgde de Nederlander al op 50 tellen van de Belgische kampioen.

Van der Poel wist hoe laat het was en gooide de handdoek in de ring. Zijn rug speelde hem duidelijk weer parten. Na 8 ronden wedstrijd moest hij anderhalve minuut prijsgeven, Sweeck finishte op 2 minuten van Van Aert.

Achter de drie verstevigde Eli Iserbyt zijn leidersplaats in de X²O-trofee. Hij smeerde Lars van der Haar nog wat extra seconden aan.

Zaterdag crossen we in Gullegem: met Van Aert, zonder Van der Poel. Zondag zien de twee mekaar weer in de Kuil van Zonhoven.