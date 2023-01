Vader Sweeck uit ongenoegen: "Wegens te veel inschrijvingen in kerstperiode kreeg Diether als prof geen startrecht"

Tegenwoordig moeten alle renners zich voorinschrijven bij Cycling Vlaanderen om een deelname-intentie te doen voor alle wedstrijden, omdat het aanbod van wedstrijden kleiner geworden is dan het aantal deelnemers. Diether Sweeck (Kovéra Keukens) is daarvan het slachtoffer geworden.

"Diether is na de cross in Essen ziek geworden", vertelt Stefaan Sweeck. "Toen hij daarvan volledig hersteld was, wou hij zich inschrijven voor de crossen in de kerstperiode. Maar dat lukte niet meer, omdat er zoveel aanvragen waren."

Tegenwoordig zijn er voor de B-crossers heel weinig crossen ten opzichte van de pré-coronaperiode. "Daardoor willen ze ook meecrossen op het hoogste niveau in de A-crossen. In theorie mogen ze meerijden omdat ze voldoende UCI-punten vergaard hebben."



"Maar voor de jongens met een proflicentie in België betekent dit dat zij daardoor niet allemaal kunnen starten. Ik vraag me luidop af: als we met deze zaak naar de arbeidsrechtbank gaan of we geen gelijk halen?"



Vandaag kreeg Diether Sweeck wel startrecht in Kosijde, vrijdag ook in Gullegem en zondag in Zonhoven.