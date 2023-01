NFL-speler Damar Hamlin kan weer praten en ademt op zelfstandige basis: "Love you, boys"

Maandagavond sloeg het noodlot toe bij Hamlin: hij kreeg tijdens de wedstrijd tegen de Cincinnati Bengals een hartaanval en zakte in elkaar. Na reanimatie werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.



Het was bang afwachten en bidden, maar in de nacht van woensdag op donderdag kwam er een opmerkelijke verbetering. Sindsdien gaat de NFL-speler gestaag vooruit. Afgelopen nacht werd zijn beademingstube verwijderd. "Zijn neurologische functies zijn intact en hij kon praten met zijn familie en behandelend medisch team."



De Buffalo Bills meldden later vandaag zelfs dat Hamlin even deelnam aan een teambijeenkomst op FaceTime. "Ik hou van jullie, jongens", sprak hij zijn ploegmaats toe.