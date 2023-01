Hoop voor gereanimeerde NFL-speler: "Opmerkelijke verbetering in voorbije 24 uur"

De 24-jarige verdediger werd maandag in het duel bij de Cincinnati Bengals op het veld gereanimeerd, nadat hij een hartstilstand had gekregen na een tackle. Hij werd daarop in een kunstmatig coma gehouden.



Maar Hamlin is ondertussen weer wakker, zijn club kwam vandaag met een positief medisch bulletin: "Volgens de dokters van het University of Cincinnati Medical Center heeft Hamlin een opvallende verbetering getoond in de voorbije 24 uur."



"Hoewel zijn toestand kritiek blijft, heeft hij getoond dat hij wellicht neurologisch intact is." Hij opende zijn ogen en kneep in de handen van familieleden, vertelde Hamlins oom aan de journalisten. Er was de vrees dat hij mogelijk een hersentrauma had opgelopen door een gebrek aan zuurstof.



"Zijn longen blijven herstellen en hij maakt geleidelijk vooruitgang", klonk het nog in het Twitter-statement van de club.