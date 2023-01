American footballer van Buffalo Bills gereanimeerd tijdens NFL-partij, "toestand blijft kritiek"

Hamlin, de safety of achterste verdediger van het team, had net een tackle uitgevoerd op Tee Higgins, bij een 7-3-achterstand in het eerste quarter. Hij stond recht, zette een stap en viel toen achterwaarts neer. Het aanwezige medische personeel snelde onmiddellijk toe, volgens tv-zender ESPN voerden de dokters en verplegers een reanimatie uit op Hamlin en kreeg hij ook zuurstof, waarna hij op het veld nog in een ziekenwagen werd gedragen. Toen Hamlin de eerste zorgen kreeg toegediend, vormden de spelers van beide teams een kring rond hem. Sommige Buffalo-spelers huilden. Nadat Hamlin was weggebracht naar het University of Cincinnati Medical Center, werd de wedstrijd uitgesteld. In een persbericht deelde de NFL mee dat de American footballer in kritieke toestand was.

Makelaar: "Vitale functies zijn weer normaal"

"Onze gedachten zijn bij Damar en de Buffalo Bills", luidde het NFL-statement. "Hij is overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, waar hij in kritieke toestand verblijft. We zullen meer informatie geven, zodra we die hebben."



Jordon Rooney, de marketingman van Hamlin, kwam met wat positief nieuws. "Zijn vitale functies zijn weer normaal. Ze hebben hem in slaap gebracht, om een ademhalingstube in zijn keel aan te brengen. Momenteel gebeuren er tests. Updates zullen volgen."



Hamlins makelaar Ira Turner op zijn beurt riep op om te blijven bidden voor Hamlin en zijn familie. "We hebben momenteel geen updates."



Hamlins club verduidelijkte enkele uren later dat de speler een hartstilstand had gekregen na een impact tijdens de match. "Zijn hartslag werd op het veld hersteld, waarna hij naar het UC Medical Center werd gebracht voor verder onderzoek en behandeling. Hij wordt in slaap gehouden en blijft in kritieke toestand."