Red Lions vertrokken naar India om titel te verdedigen op WK: "Zijn nog hongerig genoeg"

Met heel wat bekende gezichten en boordevol vertrouwen stapten de Lions donderdag op het vliegtuig. "We zijn blij dat we kunnen vertrekken. Het gevoel is goed", vertelde een goedlachse Arthur Van Doren op Zaventem.

De Red Lions zijn dé hockeyploeg van de voorbije jaren, met onder meer een olympische titel, een Europese titel en eindwinst in de Hockey Pro League. De eerste grote triomf dateert van 4 jaar geleden, toen het team wereldkampioen werd. Die titel verdedigen ze deze maand, opnieuw in India, net als in 2018.

"Maar als regerende wereldkampioen en olympische kampioen is het nutteloos om je te verstoppen achter excuses. Je wordt wereldkampioen of je wordt het niet. Het zou onnozel zijn om te zeggen dat we niet voor de wereldtitel gaan."

Makkelijk zal dat niet worden. "Alles moet kloppen, dat weten we heel goed", klinkt het. "We zijn heel realistisch. Het is een torenhoog cliché dat je het wedstrijd per wedstrijd moet aanpakken en groeien in het toernooi. Maar we reizen wel af naar India met de droom om wereldkampioen te worden."

"We weten dat het heel lastig zal worden, maar we doen er alles aan om er straks te staan. Ik heb het gevoeld dat we nog hongerig genoeg zijn om het WK te winnen. We hebben het allemaal al eens meegemaakt. Hopelijk kan die toernooi-ervaring ons helpen op de moeilijke momenten."