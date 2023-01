Parijs-Nice verrast met lange ploegentijdrit op de derde dag

In de 81e editie van Parijs-Nice is voor het eerst in 30 jaar dus weer een ploegentijdrit opgenomen. Dinsdag 7 maart malen de teams tijdens de derde etappe in formatie 32,2 kilometer af.

Dat zal niet gebeuren volgens het klassieke format, waarbij de tijd van de derde, vierde of vijfde renner van het team telt. In de "Koers naar de Zon" stopt de klok al bij de eerste renner.

Die chrono beslist over dagwinst, maar voor het algemene klassement gelden de individuele tijden. Wie gelost wordt, krijgt die tijd dus ook aangesmeerd.

"Het wordt interessant om te zien welke tactiek de ploegen zullen hanteren. Ik kan me een scenario inbeelden waarbij nog maar twee renners van een team de slotkilometer ingaan, waarna de ene dan de sprint voor de andere lanceert", vertelde koersdirecteur François Lemarchand .

"In een koers waarin vaak met seconden gegoocheld wordt, willen we op deze manier ook vermijden dat een team met het merendeel van zijn renners in de kop het klassement komt te staan. Ons doel is om de allroundrenners een allroundparcours aan te bieden."