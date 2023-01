Belgian Falcons presenteren ambitieus plan: "Olympische 4x100m-finale is niet onmogelijk"

Vorig jaar werd het project rond de Belgian Falcons opgestart. Ze haalden meteen een 6e plaats binnen op het EK atletiek in München.



In 2023 is er geen EK, maar wel een WK, in Boedapest. Alleen de beste 16 landen van de wereld mogen deelnemen. "Het is mogelijk dat we het WK halen, maar laat ons eerlijk zijn: het zal heel lastig worden", zegt Lieve Van Mechelen.



Aan de Spelen in 2024 mogen dubbel zoveel landen deelnemen als aan het WK: 32. "Daar willen we er niet gewoon bijzijn, maar ook presteren", benadrukt Van Mechelen.



"Top 16 is daar het absolute minimum, maar zelfs een olympische finale is niet onmogelijk. Daarvoor is meestal ongeveer 38"50 nodig en wij liepen vorig jaar al 38"73."