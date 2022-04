Na de Tornados nu de Falcons: eindelijk weer een 4x100m atletiekploeg bij de mannen

Wie niet snel is, moet slim zijn

Met een gemiddelde tijd van om en bij de 10 seconden 45 honderdsten moet het mogelijk zijn om in de top acht van Europa te geraken. Qua tijden zijn de beste vier lopers bij de Falcons er bijna, dus is de aflossing cruciaal. En dat is nu net waar België in excelleert.

Onder 10 seconden lopen op de 100 meter. Het is weinigen gegeven. Maar toch is dit de vereiste om in België een atletiekcontract te krijgen als topsprinter. "Voor veel atleten is dit het struikelblok en hierin biedt een estafetteploeg de oplossing."

Korte termijn EK 2022, lange termijn OS 2024

Het EK in München van deze zomer is het eerste grote doel voor de Falcons. Op dit ogenblik staan ze 21e op de Europese ranking en alleen de beste 16 mogen deelnemen.

"Om plaatsen te stijgen op de Europese ranglijsten moeten we wedstrijden lopen. Daarom plannen we al wedstrijden in mei. We verwachten geen toptijden, want zo vroeg op het seizoen zijn de jongens natuurlijk nog niet in vorm. Maar dan weten we waar we staan en hoeveel sneller we moeten", vertelt assistent-coach Pete Coley.



Op langere termijn wordt al gedroomd van de Olympische Spelen in Parijs in 2024. Maar het - al dan niet - halen van het EK zal een duidelijk impact hebben op de financiële steun die het team zal krijgen.



"Budget is momenteel nog niet voor handen, omdat de jongens zich eerst nog moeten bewijzen. Maar dit vormt de start van de Belgian Falcons en nu is het aan ons om daarop verder te werken”, aldus Lieve Van Mechelen.