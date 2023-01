Milan-coach verwacht meer van Charles De Ketelaere: "Ik zie hem groeien en ik verwacht beterschap"

In de Serie A staat er vandaag een volledige speeldag op het programma en kampioen Milan speelt op bezoek bij Salernitana zijn eerste wedstrijd van 2023.

Dat jaar moet voor Charles De Ketelaere beterschap brengen in de rood-zwarte kleuren. Want ook al ziet iedereen zijn talent, zijn eerste maanden bij Milan waren niet van die aard om iedereen te overtuigen.

Met het drukke programma van AC Milan in januari (7 matchen in 26 dagen) zal De Ketelaere zeker speelkansen krijgen, nadat hij voor het WK vooral op de bank was verzeild.

Het vertrouwen van Stefano Pioli heeft De Ketelaere nog altijd. "Charles had het moeilijk om zich door te zetten, omdat hij door de transfer geen goede voorbereiding heeft gehad met ons", zei de coach van Milan op de persconferentie.