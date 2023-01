3 Belgen helpen AC Milan aan eerste zege in 2023, Ochoa houdt invaller De Ketelaere van goal

Salernitana schoot gretig uit de startblokken in het nieuwe jaar en zette Milan onder druk. De kampioen, met de herstelde Alexis Saelemaekers in de basis, had wel moeite met het uitverdedigen, maar kreeg zo ook veel ruimte.



Rafael Leao liet een eerste kans nog liggen, maar toen hij na 10 minuten werd weggestuurd door Tonali nam hij Salernitana-keeper Ochoa wel te grazen. Voor het derde jaar op een rij is de Portugees de eerste doelpuntenmaker van het jaar voor Milan.



Tonali kroop even later in de huid van afwerker. Zijn eerste schot werd nog gered, maar tegen zijn tweede poging had Ochoa, bij zijn debuut in Salerno, geen verhaal. Ochoa moest zich dus snel 2 keer gewonnen geven, maar speelde daarna sterk.