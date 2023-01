Een vers blik wordt geopend: deze neoprofs kunnen meteen gensters slaan in 2023

Het peloton lijkt - met een beetje zin voor verbeelding - soms wel een jeugdbeweging. Het koersgedrag is onstuimiger dan ooit tevoren en wie de identiteitskaarten bestudeert, zou soms denken dat hij of zij naar een beloftewedstrijd of juniorekoers zit te kijken. Maak kennis met een portie potentiële hemelbestormers in dit verse koersjaar.

Wie met de huidige (r)evolutie in het peloton aan een neoprof denkt, speurt wellicht snel naar tieners met de nodige jeugdpuistjes. Maar het peloton vult de term "neo" iets anders in: elke renner in de WorldTour of op het ProContinentale niveau die jonger is dan 25 jaar, draagt dat label in zijn eerste twee contractjaren. Het ligt voor de hand om raspaardjes als Arnaud De Lie en Juan Ayuso nog eens te belichten, maar intussen hoeven zij al geen introductie meer. In dit vriendenboekje verschijnt een lading koorknapen die in 2023 hun eerste volwaardige profjaar aansnijden.

De Belgische inbreng

Lotto-Dstny wrijft zich in de handen met Arnaud De Lie, de jarenlange investeringen in de onderbouw moeten met Lennert Van Eetvelt (21) een nieuw goudklompje afleveren. Het klimtalent imponeerde vorig jaar met ritwinst en de 2e plaats in de eindstand van de Baby Giro. In de Belgische jeugdselecties kwam hij Thibau Nys (20) geregeld tegen in de wedstrijdbespreking. Nys jr., Europees kampioen bij de beloften in 2021, zal bij Trek-Segafredo vooral met de nodige voorzichtigheid het profbestaan leren kennen.

Thibau Nys als stagiair in het najaar van 2022.

Liefst 7 debutanten uit de eigen jeugd bij Groupama-FDJ

Steeds meer ploegen investeren in een piramide van jeugdteams en bij Groupama-FDJ broeden ze al langer op een goudmijn. De Fransen omarmen 7 nieuwkomers en de ooievaar heeft uitsluitend eigen kweek uit hun "Equipe continentale" meegebracht. Vooral piepkuikens Romain Grégoire (19) en Lenny Martinez (19) worden bestempeld als nieuwe chouchou. Grégoire heeft slechts één jaar bij de beloften gespendeerd en won vorig jaar Luik-Bastenaken-Luik en ritten in de Baby Giro en de Ronde van de Toekomst. Het goudhaantje wordt niet beschouwd als toekomstig Tour-winnaar, leeftijdsgenoot Martinez draagt dat label stiekem wel op zijn rugzakje. Pluimgewicht Martinez is de zoon van Miguel Martinez, olympisch MTB-kampioen in Sydney 2000. De rasklimmer werd 3e in de Baby Giro, won de Giro Valle d'Aosta en liet in enkele snuffelstages bij de profs zijn uitstekende genen bewonderen. Zijn waardes zouden fenomenaal zijn.

Britse boost met onder meer Tarling en Hayter

Met Samuel Watson (21) heeft Groupama-FDJ ook een toppertje voor de klassiekers laten promoveren. Hij won vorig jaar Gent-Wevelgem en moest enkel Mark Cavendish voor zich dulden tijdens het Brits kampioenschap bij de profs (!). En zo hebben we het Britse bruggetje als vanzelf gemaakt. Ineos Grenadiers beschikt over een vloot Britse diamanten en voegt daar nu ook nog Leo Hayter (21) en Joshua Tarling (18) aan toe. De Baby Giro is al meermaals aan bod gekomen: Van Eetvelt en Martinez moesten op dat podium het roze aan het jongere broertje van Ethan Hayter laten. Hayter is meer een klassementstype en een uitstekende tijdrijder. Dat laatste geldt zeker voor Tarling. Hij slaat de beloftecategorie over. Tarling, een darling van Nico Mattan, won in 2022 alle tijdritten waar hij aan deelnam en werd dus ook wereldkampioen in Australië. Met zijn 88 kg voor 1,94 meter is de Welshman een tanker à la Filippo Ganna. Net als voor de Italiaanse straaljager is Parijs 2024 ook voor hem een ankerpunt.

Van Eetvelt, Hayter en Martinez: het podium van de Baby Giro.

Niet elke Brit bezwijkt echter voor de lokroep van Ineos Grenadiers. Thomas Gloag (21) zag als Trinity-leerling meer brood in een overgang naar Jumbo-Visma en stond als trainee meer dan zijn mannetje in de nog altijd zwaar onderschatte Italiaanse najaarskoersen. Als Gloag even aanklopt bij ploegmaat Jonas Vingegaard en de CRO Race ter sprake brengt, dan zal de Deen nog wel terugdenken aan zijn duels met Oscar Onley (20). Tot twee keer toe moest Vingegaard tot het gaatje gaan om de Schotse ontdekking van DSM van zijn eerste profzege te houden. Bij de talentenpool van DSM stippen we ook Max Poole (19) en sprinter Casper van Uden (21, 4e in de Scheldeprijs) aan.

Vingegaard klopt Onley in Kroatië.

Nieuw blik sprinters

Ook de snelste sprinters ter wereld kunnen dus niet in hun sofa uitblazen. Groupama-FDJ levert een 8e prof af, maar Jensen Plowright (22) is de vreemde eend in de bijt: de Australiër volgt het voorbeeld van Kaden Groves en installeerde zich bij Alpecin-Deceuninck. Australië beschikt over talentvolle sprinters en Blake Quick (22) zal in het shirt van Jayco-AlUla zijn familienaam alle eer willen aandoen. Bij Astana schuwen ze de extremen niet. Mark Cavendish stelt zijn pensioen uit, het blokje Brits beton wordt - normaal gezien - ploegmakker van de Russische reus Gleb Syritsa (22). Na een rondje in het Spaanse circuit imponeerde hij in het najaar als Astana-stagiair met een 2e plaats in een lastige sprint in de Arctic Race en in de Ronde van Langkawi opende hij zelfs als zijn profrekening. Syritsa heeft het gabarit van Marcel Kittel, maar bewees onder meer in Noorwegen dat een vluchtheuvel hem niet afschrikt.

Het imposante lichaam van Gleb Syritsa.

Kroatië en Estland

Cavendish en Syritsa kunnen misschien een vader-zoonrelatie uitbouwen, bij Bahrain Victorious is die garantie er: Fran Miholjevic (20) kan rekenen op de raad van zijn vader Vladimir in de volgwagen. Nog voor de tijdrijder zijn eerste stapjes als stagiair had gezet, won hij in april bij zijn belofteploeg al een rit in de Ronde van Sicilië voor de neus van Vincenzo Nibali en co. Bij Intermarché-Circus-Wanty hebben ze naast Rein Taarämäe een tweede Estse link: Madis Mihkels (19) bewees met zijn 3e plaats op het WK bij de junioren in Leuven en zijn 4e plaats bij de beloften in Wollongong dat hij profrijp is.

Fran Miholjevic volgt het voorbeeld van zijn vader.

Spaans bloed voor de kasseikoersen?

Zijn we dan uitverkocht? Geenszins. Movistar liet onder meer Juan Ayuso en Carlos Rodriguez door de vingers glippen, bij Ivan Romeo (19) speelden ze wel kort genoeg op de bal. Romeo - ook al zo'n boom - past overigens niet in het rijtje van Ayuso: hij lijkt vooral verliefd op kasseien, de voorjaarskoersen en tijdritten. En wat met de Italiaanse en Duitse jeugd? De Azzurri kijken uit hoe Lorenzo Milesi (20, DSM), Davide Piganzoli (20, Eolo-Kometa) en Marco Frigo (22, Israel-Premier Tech) ontdooien tijdens hun eerste profdans. Felix Engelhardt (22), de opvolger van Thibau Nys als Europees beloftekampioen, koos met Jayco-AlUla als Duitser voor een opvallende werkgever. Hij klopte op dat EK Mathias Vacek (20), die zijn carrière na een gedwongen pitstop nu helemaal zal lanceren bij Trek-Segafredo. Vacek won in het shirt van Gazprom in februari een rit in de UAE Tour (WT!), maar werd met zijn ploeg genekt door de oorlog in Oekraïne. Het gebrek aan koersritme hield de Tsjech daarna niet tegen om 2e te worden op het EK én het WK voor beloften. Soudal-Quick Step, tot slot, zou met Martin Svrcek (19) de nieuwe Peter Sagan aan boord gehaald hebben, al moet de Slovaak nog meer als een prof gaan leven.