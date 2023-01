De WK-ninedarter die nog lang zal nazinderen: "Dit was een unicum"

Het is hem gelukt: Michael Smith heeft gisteren eindelijk het WK darts gewonnen. De Brit toverde in Ally Pally tijdens de finale met die fabuleuze ninedarter als summum. Commentator Erik Clarys geniet nog na.

Een week geleden diepten we onze podcast Fichebak over de 17 perfecte pijlen van Michael van Gerwen nog eens op. In de finale van het WK in 2013 realiseerde de Nederlander ei zo na 2 ninedarters na elkaar. 10 jaar later ging het publiek in de Londense finaletempel weer uit zijn dak. Van Gerwen faalde net bij zijn ninedarter, in diezelfde leg flikte Michael Smith het wél.

Commentator Erik Clarys zit daags na de finale nog altijd te likkebaarden. "Zo'n leg had ik nog nooit meegemaakt." "Het is heel straf als zo'n serie van 1 speler komt, maar soms lukt alles in één momentum." "Nu was het back to back, bij beide spelers. Dat was zeer uitzonderlijk. Zoiets zul je niet vaak meer meemaken." "Het is een unicum, ja. Zeg nooit nooit, want het niveau ligt tegenwoordig zo hoog, maar dit kwam van 2 finalisten." "In zo'n finale is er extra druk en zijn er meer kijkers. Dan wordt alles nog grootser."

De finalisten na hun spektakelstuk.

"Smith kan de fakkel overnemen"