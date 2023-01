Michael Smith werpt zich met historische ninedarter naar eerste wereldtitel

De ninedarter ofwel de perfecte leg in 9 pijlen. Het is de heilige graal in het darts, maar een heel WK lang viel er geen enkele. Tot Michael Smith en Michael van Gerwen in de finale plots de beste leg uit de geschiedenis uit hun hoed toverden. Van Gerwen mocht beginnen met gooien en wierp 8 perfecte pijlen. Alleen zijn poging op dubbel 12 ging naast. Intussen was ook Smith een perfecte oefening aan het afwerken. Alleen faalde hij niet op dubbel 12. Ally Pally ging volledig uit zijn dak.

Wereldtitel én nummer 1 van de wereld

Voor Smith was die ninedarter het gedroomde medicijn, want de zenuwen (en het sterke begin van Van Gerwen) leken hem in de beginfase parten te spelen.

Smith had eerder al twee WK-finales verloren en dat moet na de pijlsnelle start van de Nederlander ook nu weer door zijn hoofd gespookt hebben.



Alleen is Smith sinds dit jaar plots een winnaar. De klik kwam er toen hij met de Grand Slam of Darts voor het eerst een majortoernooi wist te winnen.



Dat zelfvertrouwen droeg hij ook mee tegen Van Gerwen, die in de halve finales kipkap van Dimitri Van den Bergh had gemaakt, net zoals hij dat eigenlijk met al zijn tegenstanders op dit WK had gedaan.



Maar Smith had een begenadigde dag en het aura van onaantastbaarheid van Van Gerwen brokkelde geleidelijk aan af. Geen seconde gaf de naderende wereldtitel "Bully Boy" een bibberarm.



Dat bewees hij in wat uiteindelijk de allerlaatste leg zou blijken. Met twee 180s op een rij zette hij zichzelf in een zetel. Van Gerwen wist hoe laat het was en drong niet echt meer aan. Hij blijft op 3 wereldtitels steken, waarvan de laatste al van 2019 dateert.



Smith krijgt niet alleen 500.000 pond (570.000 euro) en de Sid Waddell-trofee, de 32-jarige Engelsman wordt ook de nieuwe nummer 1 van de wereld.