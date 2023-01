Welke crossen rijden Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog voor het WK?

Het schema van Wout van Aert

Een maand later, op zaterdag 4 maart, opent hij zijn wegcampagne met de Strade Bianche.

Het WK van 5 februari in Hoogerheide wordt meteen ook de laatste cross van het seizoen van Van Aert.

In het weekend voor het WK gaat de voorkeur uit naar Hamme, Besançon past niet in de planning.

Op zondag 22 januari maakt de Belgische kopman dan zijn rentree in Benidorm. In principe huisvest de Spaanse nieuwkomer een laatste ontmoeting tussen "De Grote Drie".

Daarna zet Van Aert zijn crossfiets weer even aan de kant. Hij verdedigt zijn Belgische titel niet in Lokeren, maar verkiest een stage met de wegploeg om een brede basis te hebben voor het voorjaar.

Van Aert is deze week een bezige bij, want er staan nog 3 afspraken in zijn agenda: donderdag speelt hij in het zand van Koksijde, komend weekend is volledig bezet door Gullegem en Zonhoven.

Na Mol, Gavere, Zolder, Diegem en Loenhout liet hij Baal schieten, maar gisteren pikte hij de draad weer op in zijn woonplaats Herentals.

Het schema van Mathieu van der Poel

De route van Mathieu van der Poel richting het WK verloopt min of meer gelijk aan die van zijn eeuwige concurrent.

Van der Poel legt deze week nog Koksijde en Zonhoven tussen zijn boterham, het tussendoortje in Gullegem werd geschrapt.

Ook de Nederlandse alleskunner trekt daarna naar Spanje voor een ploegstage (9-19/01), de cross in Benidorm is daarom een gepaste locatie voor zijn terugkeer. Het NK werd niet aangevinkt.

Hamme en/of Besançon, daar was bij de bekendmaking van zijn crosskalender nog geen duidelijkheid over, maar in dat weekend voor het WK zou er nog "minstens één van die twee veldritten" op zijn bord gelegd worden.

Hoogerheide voor eigen volk wordt ook voor Van der Poel de slotshow.

Of hij vroeger aan zijn wegseizoen begint dan de Strade Bianche en bijvoorbeeld een trekpleister is tijdens het openingsweekend, is nog niet geweten.