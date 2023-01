Lotte Kopecky hoeft niet meteen een nieuwe coach: "Overtuigd dat het zo ook lukt"

"Voor ik het voorjaar begin, heb ik graag een goede wedstrijd in de benen. Daarom ben ik blij met het EK", legt Kopecky uit.

Kopecky verdedigt in Zwitserland haar titels op de afvalling en in de puntenkoers. Een ideale voorbereiding voor de wegkoersen vindt ze.

"Vrijdag vertrek ik op stage naar Spanje, op 16 januari kom ik terug. Daarna blijf ik in het land tot het Europees kampioenschap op de piste."

De eerste weken van het nieuwe seizoen staan in het teken van het baanwielrennen. Vandaag veroverde ze meteen twee Belgische titels.

"De manier waarop ik nu werk, is een goede manier. Daar ben ik van overtuigd", zegt de 27-jarige wielerkampioene. "En als het niet lukt, zoeken we een oplossing."

Op zaterdag 25 februari begint Lotte Kopecky haar voorjaar in de Omloop. De voorbereiding werkt ze zonder trainer af. De samenwerking met haar vorige coach Kieran De Fauw liep spaak.

"Hopelijk zit Shari snel weer op de fiets"

In de ploegkoers hoopt Lotte Kopecky als wereldkampioene opnieuw te scoren met Shari Bossuyt. Zij herstelt momenteel van een sleutelbeenbreuk.

"Donderdag is Shari geopereerd", weet Kopecky. "Hopelijk zit ze snel weer op de fiets en dan zien we wel of ze het EK haalt."

"Anders koers ik met Katrijn De Clercq, Marith Vanhove of Hélène Hesters. Er is een, mooie lichting op komst", besluit de ancien.