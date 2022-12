Vraagtekens bij voorjaar? Shari Bossuyt loopt sleutelbeenbreuk op tijdens training

Een training op de piste - samen met Febe Jooris - begon met de glimlach op haar gezicht, maar eindigde met een pijnlijke afdruk van een scan voor de sprintster van Canyon-SRAM Racing.

Of de blessure haar voorjaar omgooit, is nog niet zeker. Een ding is dat wel: Shari Bossuyt staat even aan de kant met een sleutelbeenbreuk.

De 22-jarige West-Vlaamse kende een geslaagd 2022. Op de piste veroverde ze samen met Lotte Kopecky de wereldtitel in de ploegkoers. Op de weg werd ze onder meer tweede in de Lotto Belgium Tour en pakte ze de zilveren medaille op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.