Verloren WK-finale ligt zwaar op de maag van Mbappé: "Zal dat wellicht nooit kunnen verteren"

We keren anderhalve week terug in de tijd. Kylian Mbappé scoort 3 keer (2 penalty's) in de knettergekke WK-finale tegen Argentinië.

Ook in de strafschoppenreeks vervult de steraanvaller zijn plicht. Maar zijn Franse kameraden zijn minder koelbloedig en Messi en Argentinië mogen een feestje vieren.

"Ik moet eerlijk toegeven dat ik na die finale lastige uren heb beleefd", vertelt Mbappé. "Ik denk dat ik die verloren WK-finale nooit zal kunnen verteren."