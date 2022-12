Drie dagen na verloren WK-finale duikt Kylian Mbappé al verrassend weer op bij PSG

Het zijn drukke dagen geweest voor Kylian Mbappé. Zondag verloor hij met Frankrijk de finale van het WK in Qatar. Een dag later wachtte Mbappé en co in Parijs een feestelijk onthaal door het thuispubliek.

Nauwelijks bekomen van die WK-gekte mocht de aanvaller gisteren zijn 24e verjaardag vieren. Of daar een stevig feestje bij hoorde, is niet bekend, maar de Fransman was woensdagochtend in elk geval fris genoeg om present te tekenen voor de training bij PSG.

Dat Mbappé nu al weer aan de slag gaat bij zijn club is een verrassing. De terugkeer van de spits werd pas in januari verwacht. Alle spelers werden geacht minstens 10 dagen vrij te nemen na het WK. PSG hervat de Franse competitie volgende week als koploper met een thuismatch tegen Straatsburg.