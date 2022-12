Advocaat uit Oman biedt 1 miljoen dollar voor gewaad dat Messi op WK-podium droeg

Het was een opvallend moment tijdens de WK-huldiging een week geleden: Lionel Messi kreeg een zwart-goud gewaad om de schouders.

"Een schande dat ze Messi in zijn Argentijnse shirt bedekken voor dit historisch moment", klonk het kritisch vanuit verschillende hoeken.

Volgens anderen was het net een eer dat Messi een bisht - zo heet dat gewaad - mocht dragen. Want in de Arabische wereld wordt dat kledingstuk al duizenden jaren bij speciale gelegenheden aangetrokken.



Een advocaat uit Oman biedt nu 1 miljoen dollar voor de bisht die Messi droeg.



"Ik was in het stadion en zag live hoe de emir van Qatar Messi de bisht gaf", vertelt Ahmed al-Barwani, advocaat en parlementslid uit Oman. "Dat was een speciaal moment."

"Ik bied jou, Lionel Messi, 1 miljoen dollar voor de bisht", richt al-Barwani zich tot de Argentijnse superster.

De advocaat is niet van plan om het gewaad zelf te dragen. "Ik wil het graag tentoonstellen zodat we dat moment van trots kunnen herbeleven. Het zal er ons blijven aan herinneren dat we alles kunnen bereiken."