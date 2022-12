"Ik wist dat God mij de beker zou geven": emotionele Messi kondigt aan dat hij doorgaat als international

Bij de Argentijnse rechtenhouder TyC Sports sprak een dolgelukkige Lionel Messi een eerste keer als wereldkampioen - uiteraard met de trofee in de handen.

"Kijk eens hoe schattig hij is", glunderde Messi.

"Dit was de droom van mijn jeugd. De trofee die ik al mijn hele leven wilde. Het is ongelofelijk. Ik wíst dat God mij deze prijs zou geven. We hebben wel moeten afzien, maar het is ons uiteindelijk gelukt."

"Ik ben benieuwd hoe het in Argentinië is en kan me eigenlijk nog niet voorstellen wat voor een gekkenhuis het daar is."

De aanvoerder kondigde vervolgens aan dat hij nog even doorgaat bij de Argentijnse nationale ploeg. "Ik stop nog niet, want ik wil blijven doorgaan als een kampioen."