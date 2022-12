Een zorgwekkend beeld: dochter deelt foto van Pelé in ziekenhuis

Dochters Kely Nascimento en Flavia Arantes bevestigden begin deze week het weinig geruststellende medische bulletin van het ziekenhuis waar Pelé verblijft.

"Zijn toestand verslechtert", was de communicatie van de artsen dinsdag. "Het is beter dat we ons kerstfeest in het ziekenhuis houden", vulden zijn dochters aan.

"We blijven hier samen in strijd en in geloof", was de boodschap bij een nieuwe foto vandaag. "Nog een nacht samen."

Pelé werd op 29 november opgenomen in het Albert Einstein ziekenhuis in Sao Paulo voor een nieuwe evaluatie van zijn chemobehandeling, nadat in september 2021 een tumor in zijn darmen was ontdekt.