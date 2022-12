Braziliaans ziekenhuis meldt dat de gezondheid van Pelé verslechtert

Pelé werd op 29 november opgenomen in het Albert Einstein ziekenhuis in Sao Paulo voor een nieuwe evaluatie van zijn chemobehandeling, nadat in september 2021 een tumor in zijn darmen was ontdekt.

2 dochters gaven nog mee dat Pelé de kerstdagen in het ziekenhuis zal doorbrengen. "Het is beter om hier te blijven, omringd door de beste zorgen."