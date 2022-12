Turnster Lisa Vaelen na jaar van de doorbraak: "Hogere doelen gezet voor 2023"

Vaelen heeft een grote stap vooruit gezet. "Ik ben heel hard gegroeid in de manier waarop ik toeleef naar wedstrijden en dat geeft meer rust in mijn hoofd. Ik ben blij dat ik dat heb bereikt."

Vaelen strandde op een zuchtje van EK-brons op de sprong en eindigde op het WK als 6e in de sprongfinale en als 11e in de allroundfinale. "Dat waren toch de topmomenten. Het was heel nieuw voor mij om in die finales te staan tussen al die grote turnsters. Dat was speciaal."

2022 is het jaar van de doorbraak geworden voor turnster Lisa Vaelen. "Het was echt een heel mooi jaar voor mij", zegt ze tegen Inge Van Meensel. "Ik heb op het EK en WK goed gepresteerd."

Wat is er misgelopen op het WK en hoe komt het dat we niet echt klaar waren om zo goed te presteren?

Er was één grote tegenvaller in 2022, de Belgische vrouwenploeg kon zich op het WK in Liverpool (nog) niet plaatsen voor het WK 2023 in Antwerpen. Trainster Marjorie Heuls noemde dat "een wake-upcall" voor iedereen.

"We hebben er nog over nagedacht en met Marjorie erover gepraat. Wat is er misgelopen en hoe komt het dat we niet echt klaar waren om zo goed te presteren?"

"Het verleden is voorbij, maar wat moeten we nu doen voor de toekomst?We hebben een paar dingen opgeschreven waar we moeten aan denken om het beter te doen", zegt Vaelen.

Dat heeft voor een nieuwe schwung gezorgd. "Iedereen is er klaar voor. Op training doet iedereen zijn uiterste best om het beste uit zichzelf te halen. Je voelt dat er een positieve vibe hangt en dat is heel leuk om te trainen."